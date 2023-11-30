IT MAY AT FIRST SEEM AN EXTRAORDINARY THING TO SAY, BUT THE FACT IS THAT AUSTRALIA IS CURRENTLY EXPERIENCING A PROLONGED ELEVATED RATE OF DEATH ACROSS ALL AGE GROUPS. AN EXAMINATION OF THE OFFICIAL FIGURES SHOWS RATES IN THE VICINITY OF 12-17% ABOVE BASELINE AVERAGES, RATES NEVER SEEN SINCE WARTIME. THEY LEAPT UP IN EARLY 2021 AND CONTINUE AT UNUSUAL LE…
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